Israele: Netanyahu diretto a Washington per la firma degli accordi con Emirati e Bahrein

- Israele è sulla strada per portare la pace in cambio della pace. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, poco prima del decollo dell’aereo che lo porterà negli Stati Uniti. Domani, 15 settembre, infatti, Israele ed Emirati Arabi Uniti firmeranno l’accordo per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche, dopo l’intesa annunciata il 13 agosto scorso. Durante un discorso televisivo andato in onda ieri sera, Netanyahu ha sottolineato di aver ottenuto “due accordi di pace in un mese”, sottolineando che rappresentano un vantaggio economico per Israele. Domani a Washington Israele firmerà anche l’accordo per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche con il Bahrein, in seguito all’annuncio di venerdì scorso, 12 settembre. Gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain saranno rappresentati alla cerimonia della firma dai rispettivi ministri degli Esteri, Abdullah bin Zayed Al Nahyan e Abdullatif bin Rashid Al Zayani. I testi degli accordi non sono ancora stati rilasciati, ma i due stati del Golfo hanno concordato di normalizzare completamente i legami con Israele, tramite la mediazione degli Stati Uniti. (segue) (Res)