Israele: Netanyahu diretto a Washington per la firma degli accordi con Emirati e Bahrein (2)

- Gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein saranno il terzo e il quarto partner arabo di pace di Israele, dopo l'Egitto, che ha firmato l’accordo di pace nel 1979, e la Giordania nel 1994. Secondo quanto riferiscono i media, l'amministrazione di Donald Trump starebbe lavorando per convincere i rappresentanti di altre nazioni arabe a partecipare alla cerimonia della firma come segno di tacito sostegno alla crescente tendenza alla normalizzazione. La stampa israeliana ha affermato che la Casa Bianca è ansiosa di dare seguito agli accordi di normalizzazione attraverso nuovi accordi con Marocco, Sudan e Oman. Per diventare ufficiale ai sensi delle leggi israeliane, l’accordo dovrà essere ratificato dal gabinetto di governo e dalla Knesset, il parlamento. (segue) (Res)