Israele: Netanyahu diretto a Washington per la firma degli accordi con Emirati e Bahrein (3)

- L'Autorità nazionale palestinese (Anp) e il movimento palestinese Hamas hanno entrambi condannato l'accordo di normalizzazione tra Israele e Bahrein, definendolo un'altra "pugnalata alle spalle" da parte di uno Stato arabo e un atto di "aggressione" contro il loro popolo. L'accordo è stato "una pugnalata alle spalle della causa palestinese e del popolo palestinese", come l'accordo Emirati Arabi Uniti-Israele annunciato il mese scorso, ha detto in una dichiarazione Ahmad Majdalani, ministro degli Affari sociali dell'Anp. "Questa è un'altra pugnalata alle spalle della causa palestinese, del popolo palestinese e dei suoi diritti", ha fatto eco Wasel Abu Yousef, membro di spicco dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina. "È un tradimento di Gerusalemme e dei palestinesi. Non vediamo assolutamente alcuna giustificazione per questa libera normalizzazione con Israele”, ha aggiunto. Il ministro degli Esteri dell'Anp, Riyad al-Malki, ha richiamato l'ambasciatore palestinese in Bahrein "per le consultazioni sui passi necessari" in risposta all'accordo di normalizzazione. Anche la Turchia e l'Iran hanno condannato l'accordo. (segue) (Res)