Israele: Netanyahu diretto a Washington per la firma degli accordi con Emirati e Bahrein (4)

- Anche dal Bahrein, il piccolo Stato-isola a maggioranza sciita, ma governato da regnanti sunniti, sono arrivate critiche all’accordo. “La decisione del Bahrein di normalizzare le relazioni con il nemico sionista è illegittima da entrambe le parti - perché il governo del Bahrein non possiede la legittimità e perché l'entità sionista è essa stessa illegittima", ha detto al-Wefaq, un tempo il più grande partito politico ufficiale del Bahrein in una dichiarazione. Al-Wefaq, composto in gran parte da sciiti del Bahrein, controllava 18 dei 40 seggi nel parlamento del Bahrein prima della primavera araba. Il governo ha sciolto il partito nel 2016, costringendo molti dei suoi leader all'esilio. Ggli sciiti costituiscono circa il 70 per cento dei residenti musulmani del regno, ma la monarchia al potere è sunnita e gode di stretti legami con molti degli altri stati sunniti della regione. (Res)