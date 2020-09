Auto: Germania, Mueller (Vda) insiste su richiesta aiuti per il settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell'Associazione dell'industria automobilistica tedesca (Vda), Hildegard Mueller, insiste sugli aiuti di Stato per il settore, le cui difficoltà sono aggravate dalla crisi del coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la presidente del Vda ha affermato: “È necessario fare qualcosa rapidamente, soprattutto per i numerosi fornitori di piccole e medie dimensioni”. La presidente del Vda è intervenuta su un possibile fondo per gli aiuti al comparto automobilistico. Secondo Mueller, per convincere i potenziali investitori dell'efficacia di tale strumento, “non devono essere escluse considerazioni sulla possibile copertura del rischio da parte dello Stato, ad esempio tramite garanzie”. La presidente del Vda si è, quindi, detta era fiduciosa che la politica affronterà la situazione in autunno e, “se necessario, agirà con ulteriori strumenti di stabilizzazione”. Secondo Mueller, il fatto che finora non siano stati approvati premi all'acquisto di auto con motore a combustione non è una sconfitta per il Vda. “È chiaro che l'industria automobilistica tedesca continuerà ad essere ascoltata dalla politica”, ha osservato Mueller, per poi aggiungere che “tutti sanno quanto sia importante” il settore per la “creazione di valore in Germania, e quindi per la crescita, l'innovazione e l'occupazione”. (Geb)