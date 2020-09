Sudan: scende il livello del Nilo nella maggior parte del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello del fiume Nilo è tornato a scendere, benché l'allerta rimanga alta in alcune zone. Lo dice il comitato per le inondazioni del ministero dell'Irrigazione e delle risorse idriche, che in una nota precisa che se il livello del Nilo è sceso nella maggior parte dei punti monitorati, il livello del Nilo Bianco dalle montagne al bacino idrico di Jabal Awlia è rimasto ai livelli più alti. Lo stato di allerta è conseguenza delle inondazioni che si sono verificate nelle scorse settimane a seguito delle forti piogge torrenziali che hanno colpito il Sudan, provocando la morte di almeno 100 persone e distruggendo oltre 100 mila case. Secondo le autorità, il livello del Nilo ha raggiunto i 17,62 metri, il più alto nell'ultimo secolo. Il governo di Khartum ha dichiarato uno stato di emergenza a livello nazionale per un periodo di tre mesi. Gli effetti devastanti hanno anche gravemente danneggiato le campagne del Paese, raggiungendo zone dell'Egitto. (segue) (Res)