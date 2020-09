Sudan: scende il livello del Nilo nella maggior parte del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le inondazioni del fiume Nilo hanno inoltre messo a rischio il patrimonio archeologico del Paese. E' l'allarme di numerosi archeologi, che sottolineano ad esempio come la città di al Bajrawiya, antica città reale dell'impero meroitico, stia affrontando ingenti danni. Come riferito all'agenzia di stampa sudanese "Suna" dal capo dell'Unità archeologica francese del Sudan Antiquities Service, Marc Maillot, squadre di archeologi hanno costruito muri di sacchi di sabbia e utilizzato pompe idrauliche nel tentativo di respingere o aspirare le infiltrazioni di acuq dalle rovine archeologiche. "Le inondazioni non avevano mai colpito la città prima di quest'anno", ha detto Maillot, per il quale la situazione è "attualmente sotto controllo, ma se il livello del Nilo continuerà a salire, le misure adottate potrebbero non essere sufficienti". Situata 200 chilometri a nord di Khartum, la città di al-Bajrawiya si trova a circa 500 metri dal fiume Nilo; ospita una necropoli e la nona piramide di Meroe. "Altri siti archeologici sono minacciati dalle inondazioni lungo il fiume Nilo", ha indicato Maillot. (Res)