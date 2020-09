Governo: Sisto (FI), dopo tanti penultimatum arriva rimpasto tragicomico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo perso il conto dei 'penultimatum' lanciati da Pd e Italia Viva al premier Conte. Dopo mesi che i partiti di maggioranza chiedono al governo (di cui fanno parte integrante) un cambio di passo che non è mai arrivato, anziché trarne le doverose conclusioni, tirano fuori dal cilindro una soluzione che ha del tragicomico: il 'rimpastino' da Prima Repubblica". Lo afferma, in una nota, il deputato e responsabile Giustizia e Affari costituzionali di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. "In quale mondo un valzer di poltrone è in grado di sopperire all'immenso vuoto pneumatico di capacità e di iniziativa politica che affligge l'esecutivo? - si chiede -. In uno dei periodi più difficili della storia del Paese, gli italiani stanno assistendo alla peggiore dimostrazione della distanza che corre tra un'efficace esperienza di governo e la mera gestione del potere", conclude. (Com)