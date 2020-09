Scuola: Mollicone (Fd'I), caos totale e tanti a casa, Azzolina prenda atto del fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ai nostri ragazzi, al personale docente e a tutti i lavoratori della scuola va il mio augurio di buon anno scolastico, nonostante il momento di difficoltà". Così il capogruppo Fratelli d'Italia in commissione Istruzione, Federico Mollicone. "La scuola è nella confusione più totale - ha proseguito il deputato - le riaperture sono a macchia di leopardo, tanto che, per prendere un esempio, 13 mila studenti romani rimarranno a casa, mentre altri andranno a scuola un solo giorno questa settimana. Abbiamo chiesto a più riprese di posticipare la riapertura al 24, ma non siamo stati ascoltati. Gli studenti e il personale andranno a scuola senza le forniture di mascherine e prodotti per la sanificazione, senza i banchi monoposto consegnati, con molti dubbi sulle modalità dei trasporti per la scuola, con personale ancora da nominare. Il ministro dell'Istruzione Azzolina prenda atto del proprio fallimento", ha concluso Mollicone. (Ren)