Sardegna: 15 milioni per imprese artigiane della Sardegna

- C'è tempo fino al prossimo 31 dicembre per il 34500 imprese artigiane della Sardegna per usufruire dei fondi (complessivamente 15 milioni di euro) messi a disposizione della Regione per superare la crisi creata dal Covid-19. E gli uffici di Confartigianata Sardegna hanno già registrato oltre 300 richieste in due settimane. La Legge, con un fondo perduto fino al 40% e l'abbattimento dei costi di interesse, finanzierà la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati esistenti, l'acquisto di terreni destinati all'ampliamento e la costruzione dei fabbricati produttivi. Stessa possibilità per macchinari, attrezzature e autoveicoli nuovi e imbarcazioni. Via libera anche all'acquisto di software, brevetti, licenze che sostengano le attività per i nuovi cicli di produzione, progettazione e promozione dell'immagine. Le imprese artigiane potranno, inoltre, accedere al contributo per la riduzione dei costi di garanzia per operazioni di leasing svolte presso i Confidi di Confartigianato Sardegna. (segue) (Rsc)