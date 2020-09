Sardegna: 15 milioni per imprese artigiane della Sardegna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo – continuano Matzutzi e Serra - invitiamo tutti gli imprenditori artigiani a cogliere l'opportunità, forse unica e irripetibile a queste condizioni, di innovarsi, rinnovarsi, crescere e di modernizzare i propri processi produttivi aziendali, per rilanciarsi e per trovare anche nuovi sbocchi commerciali". "Sappiamo bene come il tempo a disposizione delle imprese, per presentare un piano di investimenti e reperire i necessari documenti, sia abbastanza ristretto – sottolineano Presidente e Segretario – ma vale la pena utilizzare qualche giorno del proprio tempo e rivolgersi agli uffici di Confartigianato in tutta la Sardegna, dove si potrà avere tutta l'assistenza necessaria". (Rsc)