- Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è necessario, per superare la “farraginosità” dei processi decisionali dell’Europa “intervenire per semplificare”. Lo ha chiarito nel corso del suo intervento alla conferenza “A 45 anni dagli Accordi di Helsinki, il Cardinale Silvestrini e la Ostpolitik vaticana” organizzata a Roma all’ambasciata d’Italia presso la Santa sede a palazzo Borromeo. (Rin)