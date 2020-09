Referendum: Brescia (M5s), è l'ora del coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da vent'anni la riduzione dei parlamentari è "una priorità nell'agenda dei cittadini. Oggi che siamo a un passo dall'obiettivo i problemi e le soluzioni per i sostenitori del no sono "ben altri". Di ben altro in ben altro però si alimentano solo giochi di specchi che non portano da nessuna parte e non risolvono mai nulla.Se la politica serve per decidere e cambiare, il benaltrismo è una forma molto nascosta di antipolitica". Lo ha detto Giuseppe Brescia (M5s), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, nel podcast "Le ragioni del sì" pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Il Movimento 5 Stelle è nato per trasformare la protesta in proposta. Continuare a lamentarsi non cambierà nulla. Funziona così anche nella vita. È l'ora del coraggio e questa riforma è coraggiosa. È il tempo di un sì guerriero contro i mostri del benaltrismo", ha aggiunto. (com)