Difesa: Russia, circa 80 mila militari coinvolti nelle esercitazione Kavkaz-2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercitazione strategica Kavkaz-2020, che si svolgerà in Russia dal 21 al 26 settembre, coinvolgerà circa 80 mila militari, tra cui anche un migliaio di militari stranieri. Lo riferisce il ministero della Difesa russo in un comunicato. "In totale, si prevede che circa 80 mila persone saranno coinvolte nello squadrone di comando e controllo Kavkaz-2020", si legge nel messaggio. Sarà coinvolto il personale delle formazioni e unità di combattimento, del sostegno logistico e tecnico, della difesa aerea, della Marina, così come le forze speciali di Guardia nazionale e ministero delle Emergenze russo. "Inoltre, formazioni militari provenienti da Armenia, Bielorussia, Cina, Myanmar e Pakistan sono state invitate all'esercitazione per praticare azioni congiunte come parte dei raggruppamenti di forze. In totale fino a mille militari stranieri", ha riferito il ministero russo. Nelle manovre saranno coinvolti fino a 250 carri armati, 450 veicoli da combattimento di fanteria, 200 elementi di artiglieria e sistemi di lancio razzi. I rappresentanti militari di Azerbaigian, Indonesia, Iran, Kazakistan, Tagikistan e Sri Lanka prenderanno parte alle esercitazioni in qualità di osservatori. (Rum)