Scuola: Azzolina, sarà anno complesso ma strategia prevenzione funzionerà

- Gli studenti hanno “tanta voglia di tornare in classe e riappropriarsi della socialità. Questo sarà un anno complesso, lo sappiamo, ma abbiamo lavorato tanto e costruito una strategia di prevenzione che funzionerà se ognuno farà responsabilmente la propria parte”. Lo ha detto il ministro Lucia Azzolina a “Unomattina”, su Rai uno, augurando buon anno scolastico agli studenti. “Essere a Vò è un segnale importante per un territorio che ha sofferto ma che non ha mai abbandonato gli studenti - ha spiegato riferendosi all’inaugurazione di oggi pomeriggio -. Sarà una bellissima giornata”.(Rin)