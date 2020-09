Migranti: commissario Ue Schinas, Moria è un campanello di allarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia dei profughi del campo di Moria sull'isola greca di Lesbo nel Mar Egeo, distrutto da un incendio, è “un campanello d'allarme e un appello alla solidarietà”. È quanto affermato dal vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. Secondo Schinas, la politica dell'Ue in materia di migrazione “non può funzionare come una squadra di calcio in cui soltanto pochi giocatori scendono in campo”. Per il vicepresidente della Commissione europea, l'Ue è “un'Unione di Stati membri diversi e abbiamo bisogno di tutti per essere sicuri che gli elementi della responsabilità, dei controlli alle frontiere, degli accordi con gli Stati terzi forniscano maggiori opportunità” a favore dei profughi, così che “non debbano lasciare i propri paesi e affidarsi ai trafficanti di esseri umani”. Schinas ha quindi evidenziato che vi è “un dovere alla solidarietà” nella gestione della questione migratoria. “Creare opportunità e solidarietà” saranno, dunque, “i pilastri più importanti” della strategia per la migrazione della Commissione europea, ha dichiarato Schinas, secondo cui il rogo di Moria “ci ricorda che non abbiamo una politica europea sull'immigrazione, ma un patchwork di diverse politiche”. (Geb)