Imprese: da Siemens e Volkswagen 5 milioni di euro per i profughi di Moria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria tedesca si mobilita per i profughi del campo di Moria sull'isola greca di Lesbo, nel Mar Egeo, andato distrutto in un incendio. Il conglomerato per la tecnologia Siemens e il gruppo automobilistico Volkswagen hanno deciso di donare insieme 5 milioni di euro in aiuti umanitari immediati per i migranti di Moria e in tutta la Grecia. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per gli amministratori delegati di Siemens e Volkswagen, Joe Kaeser e Herbet Diess, la situazione dei profughi di Moria è “deprimente, la maggior parte di loro ha perso quel poco che aveva”. In molti casi, i migranti sono privi dei mezzi essenziali”. Kaeser e Diess proseguono: “In questa situazione, consideriamo nostra responsabilità umanitaria aiutare le persone disperate, gli adulti e i molti bambini, in maniera rapido e non burocratica”. A tal fine, Siemens e Volkswagen doneranno rispettivamente 2,5 milioni di euro alla Croce Rossa tedesca (Drk) per sostenere il soccorso ai profughi fornito dalla Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa in Grecia. (Geb)