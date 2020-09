Germania-Cina: sottosegretario Esteri Annen critica politica Usa verso Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia del vertice Ue-Cina, che si tiene oggi in videoconferenza, il sottosegretario agli Esteri tedesco, Niels Annen, ha criticato “la politica aggressiva” attuata dagli Usa nei confronti della Cina. “Sono contrario alla demonizzazione della Cina”, ha dichiarato Annen nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Per il sottosegretario agli Esteri tedesco, cui “il linguaggio è uno strumento importante della diplomazia, forse anche il più importante”. Pertanto, è necessario mantenere il dialogo con la Cina. Annen ha, dunque, messo in guardia dai tentativi degli Stati Uniti volti a separare le economie occidentali dalla Cina. Il rischio è, infatti, introdurre “una logica completamente nuova nelle relazioni economiche”. Tale sviluppo, già in corso, porterebbe a “una nuova forma di protezionismo: sistemi concorrenti che si escludono a vicenda". Per Annen, si tratta di una situazione che “ricorda la Guerra fredda e non è nell'interesse di un paese come la Germania, il cui modello economico si basa sul libero commercio mondiale”. (Geb)