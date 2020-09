Libia: portavoce Haftar, “proteggiamo manifestanti, ma noi diano spazio ai terroristi” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Bengasi, capoluogo della Libia orientale, ha assistito nei giorni scorsi a manifestazioni di protesta contro il deterioramento delle condizioni di vita, i continui tagli della corrente elettrica, la mancanza di denaro contante nelle banche e la diffusione della corruzione politica ed economica, giorni dopo dimostrazioni simili avvenute nella capitale Tripoli e un certo numero di città nella Libia occidentale. Le manifestazioni di Bengasi differiscono da quelle a Tripoli, in quanto non ci sono stati casi di scontri tra i manifestanti e le forze di sicurezza, nonostante siano stati appiccati incendi, bruciati pneumatici e in alcune strade sia stato interrotto completamente il traffico. Allo stesso tempo, altre manifestazioni con le stesse richieste hanno avuto luogo nelle città di Al Bayda, sede del governo “ad interim” non riconosciuto dalla Comunità internazionale, e nella città di Zliten nell'ovest. (segue) (Bel)