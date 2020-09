Libia: portavoce Haftar, “proteggiamo manifestanti, ma noi diano spazio ai terroristi” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il governo della Libia orientale non riconosciuto dalla comunità internazionale guidato da Abdullah al Thinni ha "presentato le sue dimissioni" al presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh. Lo ha detto il portavoce del parlamento, Abdullah Blayheg, citato dal quotidiano libico "Al Wasat". La presidenza della Camera dei rappresentanti, tuttavia, sarebbe incline a respingere le dimissioni dell’esecutivo “ad interim” con sede ad Al Bayda, arrivate dopo le manifestazioni e le proteste dei cittadini della Libia orientale e meridionale contro il deterioramento delle condizioni di vita e le interruzioni dell'elettricità per più di venti ore al giorno. Il governo dell'est ha rassegnato le dimissioni durante una riunione di emergenza, che Saleh ha chiesto ieri per discutere le ragioni del deterioramento delle condizioni di vita dei cittadini. All'incontro, che si è tenuto nella città di Qubbah hanno partecipato il primo ministro Al Thinni, un certo numero di funzionari della Banca centrale di Libia con sede ad Al Bayda, i presidenti delle commissioni della Camera dei rappresentanti, i ministri “orientali” di Finanze, Salute ed Economia e un alto funzionario della General Electricity Company, l’ente elettrico libico. Il portavoce del parlamento ha detto che il Saleh è stato informato durante l'incontro con “una spiegazione dettagliata del lavoro del governo, dei ministeri e degli organi competenti sulle cause del deterioramento dei servizio, la crisi del taglio all'elettricità e l'impatto sulla vita quotidiana dei cittadini". L’incontro ha affrontato anche la situazione sanitaria nel paese in generale e la situazione epidemiologica della pandemia di Covid-19, con particolare riferimento alla fornitura di scorte adeguate di medicinali per i prossimi mesi. (Bel)