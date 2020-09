Libano: media locali, oggi presentazione ad Aoun del nuovo governo del premier designato Adib (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, presidente del parlamento del Libano ha annunciato che il partito da lui guidato - la compagine sciita Amal - rinuncia a partecipare al governo in corso di formazione da parte del premier incaricato Mustapha Adib. In un comunicato emesso dall'ufficio stampa di Berri, si legge che Amal non è disposto a prendere parte all’esecutivo “su queste basi”. L'annuncio giunge all'indomani di un colloquio telefonico tra Berri e il presidente francese Emmanuel Macron sul dicastero delle Finanze che sembra bloccare la formazione del governo Adib. "Il problema non è con i francesi", recita il comunicato, che prosegue affermando che "+ stata lanciata l'idea di un governo di specialisti senza lealtà partitica, senza appartenenza parlamentare, ma con veti sui portafogli ministeriali, scommettendo su forze straniere e senza concentrazione". "Abbiamo informato il premier incaricato della nostra volontà di non partecipare al governo su queste basi e abbiamo espresso la disponibilità a cooperare al massimo per assicurare la stabilità del Libano e le sue finanze, per applicare le riforme e salvare la nostra economia". Stando al deputato Kassam Hachem di Amal, durante la conversazione tra Macron e Berri, quest'ultimo avrebbe affermato che il ministero delle Finanze deve essere attribuito come nel passato a un rappresentante sciita. Il presidente francese avrebbe risposto che un governo può essere formato anche senza presidente della Camera, stando all'emittente televisiva "Lbci". (Res)