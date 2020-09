Riparte la scuola, Azzolina: "Sarà un anno complesso ma gli studenti vogliono stare in classe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti hanno “tanta voglia di tornare in classe e riappropriarsi della socialità. Questo sarà un anno complesso, lo sappiamo, ma abbiamo lavorato tanto e costruito una strategia di prevenzione che funzionerà se ognuno farà responsabilmente la propria parte”. Lo ha detto il ministro Lucia Azzolina a “Unomattina”, su Rai uno, augurando buon anno scolastico agli studenti. “Essere a Vò è un segnale importante per un territorio che ha sofferto ma che non ha mai abbandonato gli studenti - ha spiegato riferendosi all’inaugurazione di oggi pomeriggio -. Sarà una bellissima giornata”."La scuola - ha detto ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - è il cuore pulsante del nostro Paese. E' un luogo di accoglienza particolarmente prezioso, che accompagna i ragazzi nei processi di crescita. Nella scuola si concentrano tutti i progetti di un futuro migliore". "La scuola - ha sottolineato rivolgendosi agli studenti - vi aiuta a comprendere che prima di ogni altra cosa viene il rispetto della persona, della sua dignità, anche a prescindere dalle sue idee e dalle sue convinzioni. E' il luogo che vi fa capire che la forza vera è quella che combatte ogni forma di sopruso e di ingiustizia, non quella che si nasconde nell'indifferenza o che sfocia nella violenza". "Ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all'inizio - ha continuato il premier -. La scuola peraltro sconta carenze strutturali che ci trasciniamo da anni, aggravate dall'attuale pandemia. Ma voi dovrete fare la vostra parte, dovrete impegnarvi a rispettare le regole di cautela per la vostra salute e quella delle persone che amate".“E’ un momento di grande emozione dopo tanti mesi trascorsi lontano dai banchi, perché la scuola non è fatta solo di nozioni - ha detto invece in un video messaggio questa mattina la presidente del Senato Elisabetta Casellati -. È fatta di relazioni, di legami e rapporti tra voi studenti, gli insegnanti, le famiglie, i dirigenti e i collaboratori scolastici. C'è bisogno del vostro entusiasmo, della vostra passione, ma anche della vostra prudenza e della vostra responsabilità”. “La mancanza della scuola reale, per questi lunghi sei mesi, ci ha evidenziato ancora di più la sua importanza per la società - ha proseguito Casellati -. Ed è per questo che oggi voglio dire con forza: basta con le incertezze. Tenere aperte le scuole tutti i giorni e senza criticità deve essere una priorità per tutti, perché stare in classe significa condivisione, crescita psicologica e sociale. Da qui riparte il Paese ed insieme le speranze dell’Italia. Buona scuola a tutti”. (Rin)