Spagna: Stato rivendica 30 per cento in più nella valutazione di Bankia per fusione con CaixaBank

- Il Fondo per la ristrutturazione ordinata del settore bancario spagnolo (Frob), composto da Stato, Banca di Spagna e della Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv), ha chiesto un miglioramento di almeno il 30 per cento nella valutazione dell'istituto di credito Bankia nell'ambito dell'operazione che porterà alla fusione con CaixaBank. Un aumento che, come riferisce il quotidiano "El Mundo", il Frob richiede in quanto il valore delle azioni di Bankia è aumentato di oltre il 30 per cento (circa 1 miliardo di euro) dal 3 settembre, giorno dell'annuncio della possibile fusione. Il valore congiunto delle due entità ha raggiunto i 14 miliardi. (Spm)