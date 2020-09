Russia-Bielorussia: oggi a Sochi incontro tra presidenti Putin e Lukashenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo bielorusso Aleksandr Lukashenko terranno colloqui bilaterali oggi in Russia. Lo ha confermato l'ufficio stampa di Lukashenko, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa bielorussa "Belta". I colloqui tra i presidenti di Russia e Bielorussia si terranno a Sochi, sul Mar Nero. L'incontro assume un'importanza particolare alla luce della repressione delle proteste contro Lukashenko in corso da settimane in Bielorussia. Putin e Lukashenko discuteranno dello sviluppo della cooperazione bilaterale, delle relazioni "alleate" tra i due paesi, dell'agenda internazionale e della situazione nella regione, in particolare sul tema della risposta congiunta alle sfide emergenti. Putin e Lukashenko, nei giorni scorsi, hanno avuto diverse conversazioni telefoniche, affrontando anche la situazione delle proteste in corso in Bielorussia dal 9 agosto, data delle elezioni presidenziali che hanno visto il capo dello Stato in carica dal 1994 mantenere il proprio posto per il sesto mandato consecutivo. Secondo la Commissione elettorale centrale, Lukashenko avrebbe ampiamente battuto la principale concorrente, la candidata dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaja, ferma al 10,09 per cento dei voti. Gran parte della comunità internazionale contesta la validità dei dati e sostiene l'opposizione nella richiesta di nuove elezioni, inclusive dei candidati in precedenza esclusi. (Rum)