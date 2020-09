Coronavirus: a Villasimius, in Sardegna, test anti-Covid per i turisti in arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un presidio sul territorio permetterà ai turisti che arrivano a Villasimius e non abbiano potuto fare il test anti-Covid prima della partenza, di effettuarlo in tutta sicurezza e trascorrere serenamente le vacanze già programmate nel paese del Sarrabus. L'iniziativa è dell'amministrazione comunale. "Intendiamo fare in modo che i turisti che avevano prenotato le vacanze da noi – spiega il sindaco del paese, Gianluca Dessì – di non essere messi in condizione di disdire le prenotazioni per l'impossibilità di fare il test 48 ore prima della partenza come disposto dall'ordinanza regionale". (segue) (Rsc)