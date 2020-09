Il premier polacco chiede all'Ue e a Berlino di fermare la realizzazione del Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navanlnyj, il governo tedesco e l'Ue devono fermare la realizzazione del gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. È quanto afferma il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in un contributo per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.Secondo Morawiecki, “non si può minacciare la Russia da lontano, puntando il dito, e poi rimanere invischiati nel progetto Nord Stream 2 con il gruppo Gazprom”, l'azienda russa per l'energia ideatrice del gasdotto. Per il primo ministro polacco, “l'unica via d'uscita razionale” sarebbe, invece, “archiviare” il Nord Stream 2.Può, infatti, essere soltanto questa la reazione al tentativo di avvelenare Navalnyj, che costituisce “una sfida per l'intera comunità democratica dell'Europa”. Inoltre, ha avvertito Morawiecki, il Nord Stream 2 rende l'Ue dipendente dalle forniture di gas russo. Tuttavia, per il primo ministro polacco, il pericolo maggiore è che la Russia, con il pretesto della cooperazione economica, “sta guadagnando influenza sul comportamento della Germania, uno dei più importanti partner economici e politici nell'Ue e nella Nato”.Secondo il primo ministro polacco, non è pertanto sufficiente prendere atto che la Russia “non accetta la democrazia e la libertà di espressione in senso occidentale”. Per Morawiecki, infatti, con uno Stato che “viola gli standard internazionali e il diritto internazionale”, non solo in patria, ma anche sul territorio dell'Ue e degli Stati membri della Nato, non è possibile avere “un dialogo costruttivo”.(Geb)