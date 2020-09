Coronavirus: Solinas, dal ministro Boccia mistificazioni inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna verifica di legittimità costituzionale, nessun bisogno di chiedere scusa da parte del Governo per le discriminazioni che colpiscono i cittadini sardi in alcune regioni e per il fatto che Lazio, Campania e Puglia abbiano adottato ordinanze che impongono a chi rientra dalla Sardegna il tampone e la quarantena. Il governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas risponde a muso duro al Governo e al ministro degli affari regionali Francesco Boccia che ha annunciato di aver avviato "una istruttoria" sulla legittimità della recente ordinanza della Sardegna che invita chi arriva nell'Isola a presentare una certificazione di negatività al Covid. (segue) (Rsc)