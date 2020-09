Coronavirus: Solinas, dal ministro Boccia mistificazioni inaccettabili (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ordinanza non parla di alcun passaporto sanitario - chiarisce il presidente Solinas - Anche questa volta è la propaganda di regime che cerca di mistificare il nostro modello per contrastarlo, esattamente come ha fatto con i numeri dei positivi: abbiamo assistito ad annunci di positivi in un camping dati a reti unificate prima ancora che fossero effettuati i test di laboratorio, che hanno certificato l'esatto opposto. Si è creato un caso nazionale su un noto locale della Costa Smeralda, attribuendogli oltre 60 casi positivi mentre i dati ufficiali ci dicono che erano 32 e soprattutto lascia sgomenti come tutta la comunicazione si sia concentrata su questo mentre nelle stesse ore venivano registrati 133 casi positivi in una discoteca di Cervia. Stranezze di una propaganda geopoliticamente selettiva". "I pasticci e la propaganda non appartengono certo all'operato della Regione Sardegna ma suggerisco cristianamente - conclude Solinas - a chi rivolge queste accuse di indagare dentro il proprio occhio, perché ne trarrebbe nuove e più corrette consapevolezze". (Rsc)