Libano: servizi segreti Regno Unito svelano legami tra Hezbollah e New Ira

- I servizi segreti del Regno Unito hanno rivelato i legami tra Hezbollah e il gruppo irlandese New Ira. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". Secondo l’ex agente segreto Denis McFadden - impegnato per vent'anni a spiare il New Ira come infiltrato - il gruppo sciita libanese ha fornito in maniera continuativa finanziamenti e armi al fronte terroristico irlandese. Ora McFadden si trova in un programma di protezione dei testimoni dopo che il suo lavoro ha portato all'arresto di dieci persone in Irlanda del Nord per accuse relative al terrorismo. Secondo i risultati del lavoro di McFadden, i rapporti tra New Ira e Hezbollah sono cominciati introno al 2017, mentre l'anno successivo leader del gruppo irlandese si sono recati in Libano per incontrare rappresentati di Hezbollah da cui presumibilmente si sono procurati armi. Il braccio politico di New Ira - Saoradh - ha firmato il libro delle condoglianze presso l'ambasciata d'Iran a Dublino dopo l'uccisione a opera degli Stati Uniti del comandante iraniano Qaeem Soleimani, il 3 gennaio. (Res)