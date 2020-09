Spagna: "El Mundo", consegnato solo il 24 per cento del materiale sanitario contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo avrebbe consegnato alle comunità autonome solo il 24 per cento dei dispositivi di protezione individuale acquistati a partire dallo scorso marzo quando il paese iniziò ad essere colpito gravemente dalla pandemia del coronavirus. Come rivela il quotidiano "El Mundo", nel caso delle mascherine (821 milioni), la percentuale scenderebbe al 18 per cento (150 milioni) e la maggior parte del materiale sanitario sarebbe stato destinato alla riserva strategica del ministero della Salute di Madrid. (Spm)