Libia: missione Onu preoccupata per la dura repressione delle proteste ad Al Marj

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha espresso la sua "grave preoccupazione" per le notizie secondo cui un civile è stato ucciso, tre sono rimasti feriti e un certo numero di altri manifestanti sono stati arrestati nella città di Al Marj, in Cirenaica, a causa “dell’uso eccessivo della forza da parte delle autorità locali contro manifestanti pacifici nella città”. In una dichiarazione, la missione guidata “ad interim” dalla diplomatica statunitense Stephanie Williams ha chiesto "un'indagine approfondita e immediata su questi incidenti e il rapido rilascio di tutti coloro che sono stati arbitrariamente arrestati e detenuti”. L’Unsmil ha tenuto a ricordare "tutte le parti in Libia" che i diritti di riunione pacifica e la libertà di espressione sono “diritti umani fondamentali e rientrano negli obblighi della Libia ai sensi del diritto internazionale sui diritti umani”. La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia ha osservato che queste manifestazioni, e quelle a cui si è assistito di recente in altre parti della Libia, erano motivate da "profonde frustrazioni riguardo a condizioni di vita precarie sostenute, carenza di elettricità e acqua, corruzione dilagante, malgoverno e un mancanza di fornitura di servizi in tutto il paese". (segue) (Res)