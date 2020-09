Libia: missione Onu preoccupata per la dura repressione delle proteste ad Al Marj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le proteste dei giorni scorsi nella Libia orientale, l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha espresso il suo sostegno al "diritto del popolo di manifestare" e ha invitato i dimostranti a "non dare una possibilità ai terroristi" di sfruttare le proteste. Il portavoce dell’Lna, Ahmed al Mismari, ha affermato "il diritto del popolo a manifestare e respingere l'amara realtà in cui cospiratori, gli agenti stranieri e i traditori hanno portato il paese". In un comunicato stampa, Al Mismari ha aggiunto che "il Comando generale dell'Esercito sta dalla parte del popolo per soddisfare le sue giuste richieste e per rivendicare i propri diritti, il più importante dei quali è la sicurezza in tutte le sue forme”. L’ufficiale libico ha sottolineato che l'esercito continua a proteggere i manifestanti, invitandoli a "manifestare nelle pubbliche piazze, a condizione che le manifestazioni si svolgano in pieno giorno fino a quando non saranno ben protette". Infine, il portavoce delle forze di Haftar ha invitato i manifestanti a "non dare ai terroristi e agli oppositori l'opportunità di distruggere le istituzioni statali utilizzando le manifestazioni per sabotare, distruggere e rubare proprietà pubbliche e private". (segue) (Res)