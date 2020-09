Libia: missione Onu preoccupata per la dura repressione delle proteste ad Al Marj (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'incontro, che si è tenuto nella città di Qubbah hanno partecipato il primo ministro Al Thinni, un certo numero di funzionari della Banca centrale di Libia con sede ad Al Bayda, i presidenti delle commissioni della Camera dei rappresentanti, i ministri “orientali” di Finanze, Salute ed Economia e un alto funzionario della General Electricity Company, l’ente elettrico libico. Il portavoce del parlamento ha detto che il Saleh è stato informato durante l'incontro con “una spiegazione dettagliata del lavoro del governo, dei ministeri e degli organi competenti sulle cause del deterioramento dei servizio, la crisi del taglio all'elettricità e l'impatto sulla vita quotidiana dei cittadini". L’incontro ha affrontato anche la situazione sanitaria nel paese in generale e la situazione epidemiologica della pandemia di Covid-19, con particolare riferimento alla fornitura di scorte adeguate di medicinali per i prossimi mesi. (Res)