Brexit: cresce la fronda dei parlamentari conservatori contrari al piano di Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico è alle prese con una sempre crescente fronda di parlamentari conservatori che si oppongono all'approccio del premier Boris Johnson ai negoziati con l'Unione europea per un accordo commerciale post Brexit. Secondo il quotidiano britannico "The Guardian", sarebbero "dozzine" i parlamentari della maggioranza di Londra pronti a ribellarsi, sostenendo un emendamento chiave alla contestata Legge sul mercato interno che darebbe al parlamento il diritto di veto su ogni cambiamento all'accordo sulla Brexit firmato a gennaio da Regno Unito e Ue. I parlamentari avranno l'opportunità di palesare il proprio dissenso durante una sessione parlamentare con dibattito nella giornata di oggi, quando la legge sarà anche messa ai voti. Diversi parlamentari conservatori hanno annunciato che si asterranno, mentre "più di 30" sarebbero pronti a votare l'emendamento che darebbe pieni poteri al parlamento in materia. Il primo ministro britannico si trova dunque a fronteggiare una vera e propria rivolta della propria maggioranza sulla nuova legge che gli permetterebbe di annullare alcune parti dell'accordo di divorzio con l'Unione europea e, di fatto, infrangere il diritto internazionale. (segue) (Rel)