Brexit: cresce la fronda dei parlamentari conservatori contrari al piano di Johnson (2)

- Secondo quanto dichiarato dal premier britannico Johnson, scrivendo per il "Daily Telegraph", l'Unione europea intende "imporre" un confine doganale lungo il Mare d'Irlanda se il Regno Unito non accetta le sue condizioni. "Ora stiamo ascoltando che, a meno che non accettiamo i termini dell'Ue, l'Ue userà un'interpretazione estrema del protocollo sull'Irlanda del Nord per imporre un confine commerciale su vasta scala lungo il Mare d'Irlanda", ha dichiarato Johnson. "Ci è stato detto - ha proseguito il premier britannico - che l'Ue non imporrà solamente dazi sui beni in transito dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord, ma che potrebbe di fatto bloccare i trasporti di prodotti alimentari dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord". La posizione dell'Ue, secondo Johnson, rappresenta un rischio sia per il Regno Unito che per gli accordi di pace del Venerdì Santo. "Dobbiamo proteggere il Regno Unito da questo disastro, e per questo abbiamo predisposto una rete legale di sicurezza, la Legge sul mercato interno, per chiarire la posizione e per ovviare alle inconsistenze", ha dichiarato Johnson. (segue) (Rel)