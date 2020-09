Coronavirus: Nursing up, emorragia infermieri nella sanità privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Nursing Up, sindacato infermieri italiani, Antonio De Palma, denuncia e solleva la questione della delicata emorragia di infermieri che si registra negli ultimi mesi nelle strutture private e in particolare nei presidi dove sono ricoverati anziani. "Come sindacato - esordisce De Palma - facciamo notare come da mesi riceviamo telefonate di colleghi che ci chiedono di tornare nella sanità pubblica. Con il miraggio poi di un contratto continuativo, salvo accorgersi che forse, vista la situazione attuale, stavano meglio prima. Insomma se da un lato la coperta è davvero corta, sia da una parte che dall'altra, registriamo, denuncia De Palma, una pericolosa situazione di allarme tra gli infermieri, che vogliono andar via, in particolare i colleghi delle Rsa. Sorvegliate speciali sono il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna". (segue) (com)