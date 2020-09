Coronavirus: Nursing up, emorragia infermieri nella sanità privata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione della sanità privata è delicatissima - sottolinea - si attende da tempo immemore un rinnovo contrattuale che ancora non arriva, quando invece andrebbe finalmente ricreata quella serenità atta a dare impulso ad un settore fondamentale dell'assistenza sanitaria italiana. Non possiamo non pensare al particolare frangente in cui ci troviamo: con gli anziani costantemente a rischio, per il pericoloso e graduale ritorno del Covid. I datori di lavoro comprendano, una volta per tutte, che anche nella sanità privata senza gli infermieri si rischia il crollo inesorabile su tutti i fronti. Gli operatori di supporto, che troppo spesso si pensa di poter utilizzare con pericolose ed illegittime surroghe, non possiedono i requisiti professionali di legge "che invece sono indispensabili per offrire prestazioni sanitarie infermieristiche agli anziani", quindi una assistenza qualificata ed autonoma a 360 gradi". (segue) (com)