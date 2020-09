Germania: dirigenza Cdu decide oggi su introduzione quote rosa nel partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dirigenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) deciderà oggi sull'introduzione delle quote rosa nel partito. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, un'iniziativa in tal senso è stata presentata a luglio scorso. Secondo la proposta, dal 2021, la quota di donne nelle liste della Cdu per le elezioni degli organi del partito, “dal livello di circondario in su”, dovrebbe essere obbligatoriamente del 30 per cento. Entro il 2023, il rapporto dovrebbe aumentare al 40 per cento, per poi raggiungere il 50 per cento nel 2025. Per quanto riguarda le elezioni dei parlamenti dei Laender, del Bundestag e del Parlamento europeo, entro il 2025, le liste della Cdu dovrebbe vedere assegnati a donne cinque dei primi dieci posti. Un voto positivo da parte della dirigenza del partito sulla proposta, non significherebbe l'automatica adozione della quote rosa. Sulla questione deve, infatti, votare il congresso della Cdu, che si terrà a Stoccarda dal 3 al 5 dicembre prossimo. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, non è ancora chiaro se vi sarà una maggioranza a favore. “Le opinioni nella Cdu sono divise”. (Geb)