Coronavirus: Regno Unito, da oggi proibiti assembramenti superiori a 6 persone

- Nuove restrizioni entrano in vigore oggi in Regno Unito, in seguito ad un aumento del numero dei casi di positività al Covid-19 nelle scorse settimane. La novità principale riguarda la cosiddetta "regola del 6", ossia il divieto di costituire assembramenti superiori alle sei persone, anche se con applicazioni diverse all'interno delle nazioni britanniche. Se infatti tali assembramenti sono proibiti sia al chiuso che all'aperto in Inghilterra e Scozia, in Galles sono interdetti solo al chiuso. Il numero di nuovi casi registrati nel Paese nella giornata di ieri è stato di 3.330, il terzo giorno consecutivo in cui il numero di nuove positività supera le 3 mila unità. (Rel)