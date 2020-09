Milano: incendio in appartamento Aler, un morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è morta carbonizzata a causa di un incendio divampato nella notte in un appartamento nello stabile di via Pier Francesco Cittadini 2, zona Quarto Oggiaro, a Milano. L’allarme è scattato poco dopo le due e sul posto sono intervenute 5 squadre dei vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e soccorritori del 118. Quando i pompieri sono riusciti a far ingresso nell’alloggio Aler al quinto piano dello scala E hanno trovato la vittima - la cui identità non è ancora nota - già priva di vita e carbonizzata. Altre due persone, un uomo e una donna, sono state trasportate al Sacco in codice verde per aver inalato del fumo.(Rem)