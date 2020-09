Usa: Trump tiene un comizio elettorale nel Nevada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale del presidente Usa Donald Trump ha fatto tappa ieri, 13 settembre, a Henderson, nel Nevada. L’evento, che si è tenuto in serata, è il primo nel suo genere organizzato dalla campagna del presidente Usa all’interno di una struttura, dati i timori legati alla pandemia di coronavirus. L’organizzazione dell’evento non ha mancato di suscitare polemiche a livello locale e nazionale, e l’amministrazione democratica di Henderson ha minacciato sanzioni a carico di Xtreme Manufacturing, azienda che ha ospitato e sponsorizzato l’evento, e che è accusata dal sindaco di aver violato le norme contro gli assembramenti. La campagna elettorale di Trump ha replicato accusando i Democratici di ipocrisia, per il loro sostegno entusiastico alle proteste e alle manifestazioni che si susseguono da mesi nelle principali città statunitensi: “Se è possibile unirsi a decine di migliaia di persone per protestare in strada o per giocare d’azzardo in un casinò, o magari per dare alle fiamme e saccheggiare piccoli esercizi commerciali, è anche possibile riunirsi pacificamente in forza del Primo emendamento, per ascoltare le parole del presidente degli Stati Uniti”, ha dichiarato il portavoce della campagna elettorale, Tim Murtaugh. Gli organizzatori dell’evento distribuiranno gratuitamente mascherine ai partecipanti, che però non avranno l’obbligo di indossarle. (Nys)