Usa: Russiagate, collaboratori di Mueller cancellano memoria telefoni cellulari

- La squadra investigativa assemblata dal procuratore speciale ed ex direttore dell’Fbi Robert Mueller per indagare sulla presunta collusione tra la campagna elettorale del presidente Usa Donald Trump e la Russia, all’indomani delle elezioni presidenziali del 2016, avrebbe “accidentalmente” cancellato la memoria di decine di telefoni cellulari, sottraendone così i contenuti al dipartimento di Giustizia Usa, impegnato a verificare le presunte irregolarità procedurali che hanno segnato l’infruttuosa indagine del procuratore speciale. Lo ha denunciato Judicial Watch, ong di orientamento conservatore che promuove la trasparenza nel campo della giustizia e dell’impiego pubblico. Secondo l’organizzazione, i collaboratori di Mueller hanno cancellato la memoria di “più di 25 telefoni cellulari”, ed hanno addotto a giustificazione “cancellazioni accidentali”, ad esempio tramite la ripetuta immissione di password errate per l’accesso alla memoria degli apparecchi. Tra i cellulari in questione figurerebbero anche quelli utilizzati da Andrew Weissman, uno dei protagonisti delle indagini sul Russiagate, e quelli dei vice di Mueller, Kyle Freeny e Rush Atkinson. (segue) (Nys)