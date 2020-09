Usa: Russiagate, collaboratori di Mueller cancellano memoria telefoni cellulari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagli atti ufficiali, inoltre, figurerebbe anche la cancellazione ingiustificata della memoria di un altro telefono cellulare, mentre l’apparecchio utilizzato da Mueller durante le indagini non sarebbe mai stato controllato dai funzionari del dipartimento di Giustizia. Le rivelazioni hanno suscitato dure polemiche da parte dei parlamentari repubblicani, mentre i Democratici lamentano una polemica a loro dire strumentale. Sulla questione si è espresso direttamente anche il presidente Donald Trump, che su Twitter ha scritto: “Ora scopriamo che l’intera ‘squadra d’assalto’ di Mueller ha illegalmente cancellato la memoria dei propri telefoni cellulari prima dell’indagine a suo carico, ricorrendo alla stessa stupida scusa cui è ricorsa Hillary Clinton per fare a pezzi i suoi telefoni e cancellare le sue email!”, ha scritto il presidente. Sin dall’avvio delle indagini sul Russiagate, che hanno esposto Trump ad accuse di abuso di potere, senza dimostrare però la collusione tra la sua campagna e la Russia, la squadra assemblata da Mueller è stata oggetto di polemiche per la presenza, tra i suoi membri, di diversi sostenitori e finanziatori del Partito democratico. (Nys)