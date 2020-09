Taiwan: cinque transfughi di Hong Kong detenuti dal mese scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Taiwan trattengono in custodia dal mese scorso cinque cinesi di Hong Kong fuggiti dalla ex colonia britannica il mese scorso, e soccorsi dalla guardia costiera dell’Isola nel Mar Cinese Meridionale. Lo riferiscono fonti a conoscenza della questione citate dal quotidiano “Straits Times”. Nei mesi scorsi la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha aperto le porte ai cittadini di Hong Kong in fuga dalla città dopo il varo della nuova legge sulla sicurezza voluta da Pechino, e a causa della progressiva restrizione dei margini di dissenso nella ex colonia. Taipei ha però ribadito in più occasioni che chiunque arrivi ad Hong Kong deve farlo in maniera legale, anche per non compromettere le misure tese a prevenire la diffusione del coronavirus. Secondo una “fonte della sicurezza” di Taiwan citata dallo “Straits Times”, i cinque honkonesi soccorsi in mare si trovano dal mese scorso presso una struttura della guardia costiera nella città portuale meridionale di Kaohsiung. Ai cinque sarebbe stato garantito l'accesso all'assistenza legale. (Cip)