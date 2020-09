Corea del Sud: aumentano gli investimenti nelle ipo aziendali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investitori sudcoreani hanno investito cifre record nelle offerte pubbliche iniziali (ipo) dall’inizio del 2020, approfittando della vasta liquidità garantita al settore finanziario dalle iniezioni di liquidità delle banche centrali. Lo scrive il quotidiano “Korea Herald”, che cita fonti del settore. I depositi degli investitori per le sottoscrizioni di Ipo nella quarta economia asiatica sono ammontati a 150.900 miliardi di won (134 miliardi di dollari) tra gennaio 2020 e la scorsa settimana, un dato superiore del 50 per cento a quello dell’intero 2019. Dall’inizio del 2020 un totale di 45 aziende sudcoreane si sono quotate in borsa, contro le 99 dello scorso anno. Tra le ipo più significative figura quella di Sk Biopharmaceutical, che ha raccolto quasi 31mila miliardi di won lo scorso giugno. (segue) (Git)