Coree: ministero Unificazione auspica riapertura Ufficio collegamento (2)

- Il ministro dell’Unificazione della Corea del Sud, Lee In-young, ha annunciato il 31 luglio che il suo dicastero fornirà sostegno alle organizzazioni umanitarie e non governative tese a promuovere ed intensificare gli scambi e la cooperazione tra le due coree. Lee ha incontrato i leader del Consiglio delle ong di Corea per la cooperazione con la Corea del Nord (Kncck), che riunisce 55 organizzazioni non governative istituite per facilitare la cooperazione tra le ong che lavorano in Corea del Nord. “Il ministero dell’Unificazione rispetterà l’autonomia dei gruppi civici come il Kncck il più possibile, nel loro percorso di facilitazione degli scambi e della cooperazione”, ha dichiarato il ministro dell’Unificazione. “In questo senso, vorrei dire che il ministro intende proseguire in tandem con le attività dei gruppi civici (…) fornendo sostegno in termini politici e finanziari”. Lee ha ribadito che Seul è pronta a riprendere l’assistenza umanitaria alla Corea del Nord, nel tentativo di alimentare un clima di fiducia reciproca come fondamento per lo sviluppo delle relazioni inter-coreane. (segue) (Git)