Usa: presidenziali, da Bloomberg 100 milioni di dollari per i Democratici in Florida

- L’ex sindaco di New York e magnate dei media, Michael Bloomberg, intende spendere ben 100 milioni di dollari per sostenere la campagna presidenziale del Partito democratico nello Stato della Florida, cruciale per l’esito del voto in programma il prossimo novembre. Lo scrive il quotidiano “The Hill”. Bloomberg, che ha partecipato in prima persona alle primarie del Partito democratico, rimediando però una sonora sconfitta, ha deciso di sostenere finanziariamente il candidato del partito alla presidenza, Joe Biden. Lo stesso Trump potrebbe ricorrere alle proprie finanze personali per rafforzare la propria campagna elettorale nella Florida, Stato da cui potrebbe dipendere la sua rielezione alla Casa Bianca. Ieri, 13 settembre, Trump ha reagito sarcasticamente alla notizia della nuova discesa in campo di Bloomberg: “Pensavo che Mini Mike avesse chiuso con la militanza politica coi Democratici dopo aver speso quasi due miliardi di dollari e aver dato del suo peggio ed essersi esibito nella peggiore performance in un dibattito nella storia delle presidenziali”, ha scritto il presidente riferendosi all’infruttuosa campagna di Bloomberg per le primarie democratiche. (Nys)