Hong Kong: governo non interferirà con l'arresto dei 12 residenti detenuti in Cina

- Nonostante le richieste di assistenza delle famiglie, il governo di Hong Kong ha rifiutato di interferire nell'arresto, da parte delle autorità cinesi, di 12 residenti della ex colonia britannica che tentavano di fuggire a Taiwan via mare. Secondo il governo di Hong Kong, il caso rientra nella giurisdizione della Cina continentale. In una dichiarazione rilasciata ieri, 13 settembre, le autorità di Hong Kong hanno affermato di aver ricevuto richieste di assistenza dalle famiglie dei residenti arrestati il mese scorso dalle forze dell'ordine del continente per ingresso illegale nella Cina continentale, dopo aver tentato di fuggire a Taiwan. Secondo la Cina questi individui sarebbero "separatisti". "Il crimine in questione rientra nella giurisdizione della Cina continentale, e il governo della regione amministrativa speciale rispetta e non interferirà con le azioni delle forze dell'ordine", ha spiegato il governo di Hong Kong. Il gruppo è stato sospettato di aver commesso "vari reati penali" a Hong Kong, e il governo ha esortato le famiglie a utilizzare un servizio di consulenza legale fornito gratuitamente. (segue) (Cip)