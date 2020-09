Corea del Sud: ministro Commercio Yoo negli Usa per candidatura a guida Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio della Corea del Sud, Yoo Myung-hee, partirà alla volta degli Stati Uniti questa settimana, per una visita di quattro giorni tesa a promuovere la sua candidatura a segretario dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Yoo partirà per Washington domani, e incontrerà una serie di funzionari governativi e rappresentanti del settore produttivo Usa, secondo una nota del ministero del Commercio e dell’industria sudcoreano. Nel corso della visita, il ministro discuterà anche una serie di questioni relative alle relazioni economiche e commerciali tra i due paesi. Questo mese Yoo ha già visitato Ginevra e Parigi, per incontrare rappresentanti dei governi di quei paesi. Il ministro sudcoreano contende la carica di segretario all’Omc ai candidati di sette altri paesi: Messico, Nigeria, Egitto, Moldavia, Kenya, Arabia Saudita e Regno Unito. I paesi membri dell’Omc saranno chiamati ad esprimere un massimo di quattro preferenze, con la conseguente rimozione di tre candidati; la decisione definitiva in merito al prossimo segretario dell’Organizzazione dovrebbe giungere nel mese di novembre. (segue) (Git)