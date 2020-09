Corea del Sud: ministro Commercio Yoo negli Usa per candidatura a guida Omc (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che nel valutare i candidati, sia di massima importanza per il Giappone il candidato, la sua competenza e la capacità di preservare e rafforzare l’Omc, e di intraprenderne la riforma. A questo proposito, intendo interloquire con i miei colleghi giapponesi e presentare la mia visione dell’Omc”, ha dichiarato il ministro sudcoreano. Yoo ha dichiarato di non voler commentare il merito della disputa commerciale in atto tra Seul e Tokyo, limitandosi ad affermare che quest’ultima andrebbe gestita in accordo con le procedure e le norme dell’Omc. (Git)